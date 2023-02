Standhouders en bezoekers waren al niet enthousiast, nu denkt ook stad Brugge aan verkoop van zwarte kerstcontainers: “We laten dit onderzoeken”

Brugge Gerecht opent onderzoek naar uitbater... Brugs politiemu­se­um: “Wapens verkocht? Niks van”

Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar de uitbater van het politiemuseum in Brugge. Eind vorig jaar sloot de man de deuren van het museum en haalde hij de volledige collectie uit het museum weg. Naast een onderzoek wegens misbruik van vertrouwen onderzoekt het gerecht of Tony G. museumstukken heeft verkocht. Ook een mogelijk dubieuze inbraak in september 2022 maakt deel uit van het onderzoek. “Ik heb nooit opzettelijk een misdrijf heb gepleegd”, zegt de man zelf.

27 januari