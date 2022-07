Stadsgids 2022 binnenkort in de Brugse brievenbus

“Vanaf volgend jaar bekijken we of we deze gids nog wel in papier moeten uitgeven”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “In het kader van het Klimaatplan peilen we bij deze Stadsgids naar hoe de Bruggelingen de Stadsgids 2023 wil ontvangen. Verkiezen de Bruggelingen de papieren versie of bekijken ze deze liever digitaal via www.brugge.be/stadsgids? Met behulp van een antwoordkaart en een online webformulier kunnen de inwoners van Brugge hun voorkeur voor de editie van 2023 doorgeven.”