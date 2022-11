Stadsbestuur van Brugge toont interesse in pand van Regie der Gebouwen: “Ideale plek voor woonproject”

De Regie der Gebouwen, die verschillende panden van de overheid beheert, zal het pand in het centrum binnenkort verlaten. Zij verhuizen naar het Kamgebouw aan het station. De ruime locatie trekt de aandacht van de stad. “Omdat we perfect weten welke toekomst hier mogelijk is", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Het zou immers een uitstekende plek zijn om het nieuwe gebouw van het Sint-Andreasinstituut te ontsluiten én er tegelijk een woonproject te starten.” Er wordt gedacht in de richting van sociale woningbouw. “Zelfs de koopprijs is al bepaald, we zijn de geprefereerde partner", aldus De fauw. Wanneer de verkoop van de ene overheid naar de andere zal plaatsvinden, is nog niet bekend.