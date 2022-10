Stadsbestuur van Brugge doet 17de eeuws diephuis in Sint-Annakwartier van de hand: “Het is niet meer de taak van de stad om zo'n woningen in eigendom te hebben”

BruggeDe stad Brugge doet een opvallend stukje vastgoed van de hand. Het gaat om een wat mistroostig ogend 17de eeuw diephuis in de Carmersstraat in het Sint-Annakwartier. De woning werd nog occasioneel gebruikt, maar was niet bewoond. “Dit is een heerlijke plek in Brugge om te wonen", promoot schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) .

Een woning die al sinds mensenheugenis eigendom is van de stad Brugge. Dat is het huis in de Carmersstraat 54. Het gaat om een diephuis uit de 17de eeuw, dat in 1980 gerenoveerd werd. De achtergevel is een puntgevel in baksteen. Op het gelijkvloers bestaat de woning uit een woonkamer met keuken, een inkom, berging, toilet en koertje met buitenberging. Op de eerste verdieping bevinden zich twee slaapkamers, een badkamer en een toilet. De tweede verdieping is momenteel een zolder met technische ruimte: die kan nog verder ingericht worden.

De woning heeft een oppervlakte van 103 vierkante meter, met een buitenberging, en staat op een perceel van 60 vierkante meter. Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig en er wordt verwarmd met aardgas. “De woning is de voorbije jaren niet meer bewoond, maar werd nog occasioneel gebruikt”, zegt schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “We hebben nu een oplossing gevonden om de woning toch te verkopen. Het is immers niet de taak van een stadsbestuur om nog dergelijke woningen in eigendom te hebben.” De stad is uiteraard wel eigenaar van verschillende gebouwen, en ook enkele godshuizen én het Begijnhof.

Mobiscore

“Dit huis heeft echt wel kwaliteiten, ligt in een rustige buurt en toch heel centraal, namelijk op wandelafstand van de Markt. Er zijn diverse scholen in de buurt, net als winkels en een dokter", promoot Van Volcem. “Op 300 meter is er een bushalte, maar ook met de auto kan je in de straat met een bewonerskaart parkeren. De Mobiscore van 9,2 (Mobiscore is een index die aangeeft hoe goed een woning of locatie scoort qua mobiliteit in Vlaanderen, red.) is een grote meerwaarde voor deze woning.” Aan de kopende partij is het niet toegestaan het huis binnen 5 jaar te verkopen.

Praktisch

De instelprijs is 245.000 euro. De woning bezoeken kan op verschillende momenten, zonder afspraak. Dat kan deze maand nog op woensdag 26 oktober tussen 16.30 en 17.30 uur en zaterdag 29 oktober tussen 14 en 15.30 uur.

