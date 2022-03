Stad zet recreatiesite in Zeebrugge met minigolf, tennisbanen en leegstaand zwembad te huur

Brugge Test- en vaccinatie­cen­trum in Brugge binnenkort in één gebouw: “Het is zéér rustig, dubbele huur betalen zou niet verstandig zijn”

De coronacijfers in Brugge zijn de voorbije week gestegen van 500 naar 700 bevestigde besmettingen. Toch is er geen reden tot paniek, ziet ook burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Sterker nog: Brugge wil het testen en vaccineren binnenkort onder één dak organiseren. Nu worden nog twee aparte gebouwen vlakbij elkaar gehuurd. “Aan een definitieve sluiting denken we evenwel nog niet. We houden rekening met een algemene vierde prik tegen de wintermaanden”, zegt De fauw.

9 maart