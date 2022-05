Stad vindt nieuwe uitbater voor minigolf en tennis Stella Maris: “Een enorme troef voor Zeebrugge”

Na jarenlange pogingen werd eind 2019 een overeenkomst gemaakt met het Boudewijn Seapark voor de verbreking van de concessie voor de minigolf, tennis en de oude zwembadinrichting in Zeebrugge. Het – toen nog - Boudewijnpark had het stadseigendom in 1992 voor 38 jaar in concessie gekregen. Naar aanleiding van de stopzetting van het contract van de cafetaria-uitbaatster van de tennisinfrastructuur kwam het dossier in een stroomversnelling en bleek dat de exploitatie een te grote zorg was geworden voor het Boudewijn Seapark. “We gingen op zoek naar een nieuwe exploitant, omdat we van mening zijn dat dit nog een toekomst heeft in Zeebrugge”, zegt schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem (Open Vld).