Stad en wegbeheerder AWV plannen ingrepen op gevaarlijke Isabellalaan in Zeebrugge na dodelijk ongeval met fietser

Brugge/Zerkegem “Groen of blauw? Vandaag kleurt Brugge enkel zwart”: supporters verenigd in verdriet om Miguel Van Damme (28)

Het mirakel waar iedereen bij Cercle Brugge op gehoopt had, is er niet gekomen. Dinsdag 29 maart is de dag geworden waar iedereen bij groen-zwart voor had gevreesd. Supporters legden in de loop van de dag een bloemetje neer voor hun nummer 16, het nummer dat voor eeuwig het zijne zal zijn. En dat iedereen in Brugge een grenzeloos respect heeft voor Miguel Van Damme (28), bewezen de buren van Club. “Iedereen is hier van aangedaan”, zegt blauw-zwartfan Kris Vanpoucke, terwijl hij een kaarsje aansteekt op Cercle.

