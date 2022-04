Sportinnovatiemobiel trekt met innovatieve technologieën de straat op (en kiest eerst voor Brugge)

De Sportinnovatiemobiel is de Sportscube op wielen. Die werd vorig jaar door Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) in Brugge geopend. Dat zijn interactieve games in een kleine ruimte, waarbij je je toch flink in het zweet kan werken. Je zal de Sportinnovatiemobiel de komende jaren aantreffen bij organisaties, op sportdagen, sportkampen, evenementen en expo’s. De bedoeling is om iedereen in Vlaanderen de kans te geven om kennis te maken met de vaak nog exclusieve sportinnovaties en meer mensen dan ooit warm te maken voor sport en beweging in de toekomst. Momenteel staat de mobiel nog eventjes aan het domein Sport Vlaanderen in Assebroek.