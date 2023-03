Speel trefbal met augmented reality in gebouwen van Sport Vlaanderen in Brugge

In de Sportscube for Active Gaming in het domein Sport Vlaanderen in Assebroek kan je vanaf nu ook trefbal spelen met augmented reality. Het is een innovatie van hogeschool Howest, samen met Sport Vlaanderen.

Bij augmented reality (AR)-technologie worden elementen digitaal toegevoegd aan een live beeld van de werkelijkheid. Eén van de toepassingen die wereldwijd aan populariteit wint, is Hado, een intensieve en strategische 3x3-versie van trefbal. Het is een unieke, toegankelijke en leuke exergame (een combinatie van fysieke inspanning en gaming, red.) uit Japan, en de eerste teamsport in AR waar er al EK’s en WK’s van georganiseerd worden.

Het is de nieuwste toevoeging aan het innovatieve sport- en beweegaanbod van de Sportscube for Active Gaming, de eerste exergaming-hal van het land. Deze kan gereserveerd worden door bijvoorbeeld sportclubs en sportdiensten die een originele sportactiviteit willen aanbieden, maar ook door mensen voor verjaardagsfeestjes of actieve familieactiviteiten, of door bedrijven voor teambuildings of bedrijfsevenementen.

