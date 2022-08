Speel Tetris of Pac-man tijdens derde editie van Playtime in Stadsschouwburg

Het Brugse cultuurhuis besliste om dan enkel met avatars op stap te gaan en te genieten in een virtuele Koninklijke Stadsschouwburg. In september gooien de medewerkers de deuren echt open. Met meer dan 2.500 bezoekers tijdens de tweede editie van het gamefestival, maakt Cultuurcentrum Brugge zich klaar voor een denderend seizoenstart.

Tetris

De waaier aan activiteiten, workshops en spelletjes is enorm. Eén van de leukste - volgens ons - is de trip down memory lane. Playtime keert terug naar 2002, met een aantal iconische games als Pac-man, Tetris en The Sims. Het volledige programma vind je op www.playtime2022.be. Playtime start op vrijdag 16 september om 19 uur tot 23 uur. Op zaterdag en zondag gooit de Stadsschouwburg de deuren open tussen 11 en 18 uur.