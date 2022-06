Specialisatiejaar gastronomie bij Ter Groene Poorte krijgt nieuwe naam én nieuw elan: “We werken nu op het ritme van de seizoenen”

“Dit is nodig om aan de nieuwe markttrends te voldoen”, vertelt Iris Cornette, algemeen directeur van Ter Groene Poorte. “Met het uitroepteken willen we het verschil maken. Het geeft kracht aan de inhoudelijke invulling die we op elk vlak willen versterken. Met smaak, creativiteit en gedrevenheid willen we dat verschil maken op het bord en in de keuken.”

“Voortaan wordt er ook modulair gewerkt”, legt Cornette uit. “Op het ritme van de seizoenen en met producten in de kijker. Het najaar start met groenten, fruit, kruiden en specerijen, gevolgd door wild en vlees. Vis, schaal-en schelpdieren worden gelinkt aan Barcelona, en de eindfinale legt de klemtoon op nieuwe trends. Daar valt het hele leertraject samen. Een leertraject, waarbij er per module gespreid geëvalueerd wordt, dus geen examens, wel veel feedback en zelfreflectie om iedereen te laten groeien in zijn persoonlijke skills.”

Kookeet

Tijdens de voorbije lockdown hebben we gezien dat chefs ook flexibel moeten zijn en snel moeten schakelen als het nodig is. Ook daarop wil Ter Groene Poorte haar leerlingen laten inspelen. “De horeca toonde veerkracht”, aldus Cornette. “En die veerkracht willen we behouden door met pop-up resto’s en ‘restaurant take overs’ te werken, waarbij de studenten onmiddellijk de realiteit ervaren. Daarnaast draaien we ook mee op Kookeet, de Brugse culinaire hoogmis, doen we bedrijfsbezoeken, geven we demonstraties door vakmensen en krijgen we verschillende gastsprekers op bezoek. Kers op de taart wordt een banket onder leiding van oud-leerling Roger van Damme.”

Barcelona, Chili...

“Een chef is vandaag de dag véél meer dan iemand die in de keuken staat. De studenten zullen drie dagen in de week praktijk beleven, onder verschillende vormen. Voorbereidingen treffen, werken van de basis tot het eindproduct, menu’s creëren, lokale en wereldproducten leren kennen en gebruiken, samenwerken met gastchefs … Ook Van grond tot mond blijft een belangrijke insteek.” De leerlingen gaan op drie studiereizen, onder meer naar Barcelona, Chili of Zuid-Afrika én de Ardennen.

