Spark wil meer mensen laten sporten met laagdrempelige sportactiviteiten in het park

Tijdens de lentemaanden organiseert Spark gratis sportactiviteiten in de Brugse parken. Deze activiteiten vinden telkens plaats op zaterdagnamiddag van 14 tot 17 uur. Elke week vinden de activiteiten in een ander park plaats. “Spark doet als het ware een ronde van de Brugse parken waardoor de activiteiten zeer dichtbij en laagdrempelig zijn. En dat is precies wat we nastreven, mensen samen laten bewegen zonder al te veel regels of verplichtingen”, aldus Demon.