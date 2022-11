Soepeler regels om zonnepanelen te plaatsen op beschermde gebouwen in Brugge

Inventarispanden zijn waardevolle erfgoedpanden die geen monumentstatuut hebben. Door de huidige Brugse bouwverordening zijn zo'n panden overal in Brugge verplicht om voor zonnepanelen een omgevingsvergunning aan te vragen. ‘We zijn er ons van bewust dat we daar op korte termijn niet vlug iets aan kunnen veranderen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Een verordening herzien doe je immers niet zomaar op één, twee, drie. Wat doen we wel? We werken het verschil tussen het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en zonnepanelen op inventarispanden weg door één beleidsvisie voor inventarispanden op te stellen.”

Geen vergunning

Nu werd elk dossier afzonderlijk bekeken wat kan leiden tot een verschil in beoordeling door de administratie. “Maar we merken, door de energiecrisis, een grote groeiende vraag bij de bevolking om zonnepanelen te plaatsen en we stellen vast dat er nood is aan een eenvoudige en heldere procedure", aldus Demon. Voortaan kunnen zonnepanelen op zo'n panden eenvoudiger aangevraagd worden. Er is nog een vergunningsaanvraag nodig, maar die zal altijd goedgekeurd worden. “Omdat ze eigenlijk geen permanente schade aan de gebouwen toebrengen. Een advies van monumentenzorg is hierdoor niet meer nodig. Dit maakt het zowel voor de burger als voor de stedelijke administratie nu eenvoudiger om met deze aanvragen om te gaan.”