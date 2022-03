Sociaal restaurant Het Paradijs biedt paasbrunchboxen aan: “Vorig jaar 1.400 boxen verkocht, een succes dat we willen herhalen”

De paasbrunches van Het Paradijs zijn intussen vermaard in Brugge. Wie een brunchbox bestelt, kan die op Paaszondag 17 april afhalen in Het Paradijs of bij SOBO in de Pathoekeweg. De brunch – een combinatie van ontbijt en lunch – bevat versbereide producten. “We bieden vers sinaasappelsap, chocolade, ovenverse broodjes, ham en kaas aan. Maar er is ook quinoasalade met verse kruiden, lentetaart met ricotta, eiersalade met zalm en bieslook en cheesecake in een potje met fruit. Samen met een hoop andere lekkernijen uit ons huis en combineren we alles tot een smaakvolle brunchbox. Wie dat wil, kan er een kwalitatieve en betaalbare wijn bij bestellen en uiteraard voorzien we een aangepaste kinderbox voor de jongste klanten”, zegt David Rotsaert van Het Paradijs.