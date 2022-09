Snelst groeiende drukkerij van de Lage Landen opent eerste fysieke winkel in Brugge: “Belgen kopen meer spandoeken dan noorderburen, en willen bestelling zo snel mogelijk thuis geleverd zien”

Brugge “Een energiefac­tuur van 6.300 euro pér maand, dat is toch compleet onhoudbaar?”: Brugse horeca-uitbater overweegt voor het eerst in 28 jaar overdag te sluiten

Charlie Rockets, een van de bekendste horecazaken in Brugge, sluit mogelijk voor het eerst in bijna 28 jaar overdag op weekdagen. “Wie kan een maandelijkse energiefactuur van 6.300 euro nog betalen?”, zucht zaakvoerder Karel Hessels. “Ik kan de klanten toch moeilijk letterlijk in de kou laten zitten? Ik hoor van veel andere horeca-uitbaters dat ook zij met de handen in het haar zitten.”

