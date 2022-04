Smeulende vloerbrand in Brugs Conservatorium

BruggeDe brandweer is zaterdagmorgen druk in de weer in het Brugs Conservatorium in de Sint-Jakobsstraat in Brugge. Daar werd vanmorgen rookontwikkeling op de bovenste verdieping opgemerkt. Het bleek uiteindelijk om een smeulende brand onder aan een vloer te gaan.