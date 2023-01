Slimme camera moet verhinderen dat auto’s nog verkeersvrije winkelstraat in Brugge inrijden: “Met doorgangsbewijs kan je er wél met een gerust hart in”

Brugge Gedumpte baby in intieme kring begraven, zonder mama: "Ze heeft haar wel nog een naam gegeven”

Het baby’tje dat door haar moeder in een vuilniszak op zolder gedumpt werd in Brugge, is begraven. Dat gebeurde in intieme kring, zonder haar mama. De 23-jarige vrouw gaf het meisje wel nog een naam. “Maar die wil ze liever voor zichzelf houden”, zegt haar advocaat.

16 januari