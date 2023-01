Sjoemelende boekhouder Boudewijn Seapark mag gevangenis verlaten: S.D. stal 93.000 euro in vier maanden

Hij werkte er amper vier maanden. Maar toch slaagde S.D. (43) er als nieuwe boekhouder van het Boudewijn Seapark in Brugge in om 93.000 euro van het pretpark te stelen. Hij versluisde het geld naar zijn eigen rekeningen. De reden: om zijn zware gokverslaving te financieren.

Niet aan proefstuk toe

Het was een andere medewerker van het park die de fraude eind september vorig jaar op het spoor kwam. S.D. werd door de politie opgepakt en zat sindsdien in de gevangenis. Hij was bovendien niet aan zijn proefstuk toe. Want er loopt nog een ander onderzoek naar hem wegens grootschalige oplichting. Als bedrijfsleider zou hij namelijk grote sommen geld opgehaald hebben via crowdfunding, om die dan in zijn eigen zak te steken.