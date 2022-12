Sinterklaas komt met de boot naar het VTI

Samen met een aantal roetpieten meerde hij ‘s ochtends aan ter hoogte van de fietsersbrug aan de Vaartdijkstraat in Brugge. Leerlingen en leerkrachten stonden de man daar in een lange rij op te wachten. Het is de eerste keer dat deze blijde intrede bij het VTI in Brugge er zo uitziet. Dit jaar verliet het VTI de gebouwen langs de Boeveriestraat om intrek te nemen in de nieuwe campus langs de Vaartdijkstraat en dus komt de sint voortaan op deze wijze de school begroeten.