Sint-Jozefsinstituut in hartje Brugge mag uitbreiden met stuk klooster in de Noordzandstraat: “Enkel zo kunnen we het plaatsgebrek voor onze scholen opvangen”

Brugge/Jabbeke Vader Geert is trainer en zoon Arne doelman bij de Red Flamingos: “Ook met een amputatie kun je nog voetballen”

Mensen met een beenamputatie op krukken achter een bal zien lopen, het is geen alledaags zicht. Toch is dat net wat Amp Football Belgium vzw voor ogen had met de organisatie van een internationaal voetbaltornooi in Brugge. Geert Depree, schepen van Sport in Jabbeke (CD&V), is trainer van de Belgische Red Flamingos. “In 2015 verloor mijn zoon Arne zijn arm door kanker en nu schittert hij in het doel.”

23 oktober