Show en spektakel verwacht op 33ste Taptoe op de Burg

Oostende/Brugge Brugse bakker kaapt hoofdrol in eigen strip: “Nu Urbanus gestopt is, kan Bad Stickerman het overnemen”

Gespot op de stripbeurs die dit weekend in Oostende loopt: Michel De Stickere. Hij is 55 jaar, woont in Brugge en werkt als bakker. Wat hem bijzonder maakt, is zijn grote passie voor het stripverhaal. Dat hij zijn eigen strip heeft, noemt hij zelf een hele eer.

29 mei