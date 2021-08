Sergio Herman blijft nog weekje extra in Zeebrugge met concept Moules Frites

Brugge 10.000 Brugse affiches heeft hij al, en nog is verzamel­woe­de van Pol (65) niet gestild: “De belangrijk­ste zijn vaak degene die je nog niet hebt”

3 augustus Van de Meifoor tot de Heilig Bloedprocessie: Pol Martens (65) is de tel wat kwijtgeraakt, maar hij bezit zeker meer dan 10.000 Brugse affiches. “Een kloosterzuster toonde me eens een affiche die ze in een lade had gevonden. Ik was zo blij als een kind, want ik zocht er al 20 jaar naar", vertelt de verzamelaar, die op een blog zijn collectie met de buitenwereld deelt. “Het zou jammer zijn als ze hier alleen stof zouden vergaren.”