Senne (15) redt bejaarde vrouw van verdrinkingsdood en wordt gehuldigd: “Ik gaf mijn gsm aan mijn vrienden en haastte me het water in”

Het was de dag van de Heilig Bloedprocessie in Brugge: Senne Matthys (15) was op dat moment samen met zijn vrienden langs de Gemene Weideweg in Koolkerke een tent aan het opbouwen voor een krachtbaltornooi. “Ik speel de sport al mijn hele leven”, vertelt de jongen. “We waren flink in de weer, toen plots een kameraad met een bromfiets naar ons toe stoof. Hij vertelde dat hij net een oude dame in de gracht had zien liggen. Ze was gevallen met haar fiets.”