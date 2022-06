Schooldirecteur (46) die wordt verdacht van grensoverschrijdend gedrag, vrijgelaten onder elektronisch toezicht

P.C. zit sinds enkele weken in de cel nadat de politie hem oppakte tijdens een vergadering in Oostkamp. Dat gebeurde nadat de ouders van een leerling van BuSo Ravelijn in Brugge klacht hadden ingediend tegen de 46-jarige man. Ze hadden berichten ontdekt in de gsm van hun 21-jarige zoon die afkomstig waren van de directeur. Gespreid over een langere periode zocht de veertiger contact met de nu 21-jarige leerling, die de mentale leeftijd van een kind is.

Dat contact gebeurde via berichtjes die weinig aan de verbeelding overlaten. ‘Ik ben alleen thuis, kom je niet af?’, gevolgd door een smiley: het is slechts één van de foute berichten die werden verstuurd. Uit de verhoren van de directeur zou alleszins blijken dat hij de leerling heel fel genegen was. De raadkamer in Brugge wou de schooldirecteur twee weken geleden vrijlaten, maar het parket tekende daar beroep tegen aan. Nu komt de directeur alsnog vrij onder elektronisch toezicht, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent (KI) beslist.

P.C. erkent volgens zijn advocaat dat er berichten zijn gestuurd die hij als directeur beter niet had verzonden. Maar van enig seksueel contact of seksuele bedoelingen was volgens de man absoluut geen sprake. Ondertussen liep ook een tweede klacht binnen tegen de man, waarbij opnieuw sprake is van ongepaste berichten.

Volgens de verdediging is er van strafbare feiten evenwel geen sprake. Het onderzoek naar het mogelijk grensoverschrijdend gedrag loopt nu verder.

