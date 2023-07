Schoolbestuur huldigt afscheidnemende directeurs van Basisschool Kantelberg

Woensdagavond huldigde het schoolbestuur vzw Mariawende Kristine Tas en Hans Vermeersch, die beiden directeur waren in de vrije basisschool Kantelberg in Sint-Kruis. Dat gebeurde tijdens een verrassingsetentje in een Brugs restaurant in aanwezigheid van de beheerraad en de nieuwe directeur Kristl Vervaecke en haar collega’s Sophie Busschaert (Mozaïek) en Nathalie Clerckx (De Zonnetuin).