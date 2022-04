Sashuis wordt uitstalraam voor Brugse makers

De stad Brugge beëindigde in 2020 een conventie uit 1884 over het beheer van het Sashuis aan het Wijngaardplein. Het Sashuis is een beschermd monument en een vertrouwd ankerpunt voor wie het Minnewater kent. Het gebouw viel sinds de conventie uit 1894 onder beheer van de staat, met name vandaag de Vlaamse Waterweg nv, maar heeft al jaren geen functie meer als sluiswachterswoning. Daarom kwam het weer in handen van de stad. Het bleef lang onduidelijk wat de plannen ermee waren.

“De volgende stap is het inrichten en opfrissen van het gebouw in functie van haar nieuwe toekomst”, zegt schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “De eerste ingrepen zijn al gebeurd. Momenteel is de vergunning in aanvraag.” Het zal uiteindelijk De Republiek zijn die de aanvraag zal indienen. Het huis zou, naar analogie met projecten in Utrecht en Rotterdam, plaatselijke ambachten in de kijker zetten en die toeristisch onder de aandacht brengen. Het wordt ook een startpunt voor wandel- en fietsroutes langs de ateliers van die makers in de stad. Beneden komt een winkel. De timing is nog niet duidelijk.