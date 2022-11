Sashuis is voortaan de nieuwe thuis van ‘Handmade in Brugge’: “Op plaats waar zoveel toeristen komen, staat Brugs ambacht in de kijker”

Brugge ‘Shitty Tours’ in het centrum van Brugge door comedian David Galle is al uitver­kocht: “Ik overweeg om nog extra wandelin­gen te organise­ren”

Op zondag 6 november geeft comedian David Galle voor een kleine groep mensen een rondleiding in Brugge onder het motto ‘Shitty Tours’. Er is blijkbaar heel wat interesse voor het concept want de wandeling is ondertussen uitverkocht. “Bekijk het als een show over Brugge waarbij we niet in een zaal zitten. Ik vind het best wel spannend”, zegt de comedian die volgende maand ook een eigen comedyclub zal openen in Sint-Pieters.

2 november