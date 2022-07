Samen koeienvlaaien opruimen voor aanstormend circusfestival

Voor het zover is, moet er nog heel wat werk worden verzet. “Tot begin deze week stonden hier nog zo’n 20 koeien rustig te grazen. Die verkennen intussen even andere oorden”, zegt Brugge Plus-voorzitter Franky Demon (CD&V). “Twintig koeien laten hier wel wat achter. Daarom steken we vandaag de handen uit de mouwen en ruimen we de koeienvlaaien op. Het is een traditie die al sinds Cirque Plus hier wordt georganiseerd gebeurt. Intussen zijn we al voor achtste keer te gast in het Grootseminarie en zijn we toe aan de 15de editie. Bij mooi weer verwachten we hier dagelijks zo’n 3.500 bezoekers.”