Sam Vandoorne is nieuwe voorzitter van Jong N-VA Brugse Vrije

Brugge Gestolen bestelwa­gen van Brugse onderneem­ster teruggevon­den in Zwijn­drecht

Dieven zijn er woensdagnacht vandoor gegaan met de bestelwagen van Ibis Deblaere. Het voertuig van de vrouw, gespecialiseerd is in schilderwerk en een make-over van interieurs, werd voor de deur gestolen in de Leopold I-laan in de wijk Christus-Koning in Brugge.

5 januari