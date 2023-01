Ruth (42) realiseert haar kinderdroom, ze opent eigen kinderkledingwinkel in hartje Brugge: “Hier vallen alle puzzelstukjes samen”

Ruth heeft haar strepen al verdiend in de retailsector, onder meer in boetiek Ruth in de Sint-Jakobsstraat. Toch is het de eerste keer dat ze een eigen zaak opent. “In augustus 2022 viel mijn oog op dit pand, waar lang een antiekzaak was gevestigd. Plots vielen alle puzzelstukjes samen. Ik vond dat ik nu de stap moest wagen.” Bij The Milky Way - “ik zocht en vond een catchy naam” - vind je kleding voor kinderen en jongeren vanaf 4 jaar. De retrostijl doet een beetje aan de jaren ‘80 denken. “De naam van de zaak is ook een knipoog naar het snoepmerk. Wie bij ons een aankoop doet, krijgt dan ook zo'n chocoladereep cadeau (lacht)." Je vindt er merken als Bobo Choses, Simple Kids en Bellrose. De winkel is open op maandag van 14 tot 18 uur, van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur.