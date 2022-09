Roofmoordenaar (31) komt vrij en... trekt in bij zijn cipier. “Ze volgde hem zelfs toen hij naar een andere gevangenis werd overgeplaatst”

BruggeOp 19-jarige leeftijd besloot V. een 54-jarige man die hij opzocht in een gaybar mee te lokken naar het park. Wat daarop volgde was een gewelddadige roofmoord én een celstraf van 20 jaar. Maar Shawn V. (31) mag eerstdaags de ‘gevangenisboerdij’ van Ruiselede verlaten. Hij komt vervroegd vrij en gaat bij… één van zijn vrouwelijke cipiers wonen. De twee kregen een affaire in de gevangenis. Hij werd al verliefd op de blonde cipier, maar zij was nog getrouwd. Gedetailleerd relaas van een wel heel bijzondere relatie.

Het is dik aan tussen Shawn V. en zijn vriendin (39). Een koppel dat op z’n minst opvallend te noemen is. Want hij zat elf jaar in de gevangenis voor moord en zij werkte twaalf jaar als cipier in de gevangenis. De twee leerden elkaar dan ook in de gevangenis van Brugge kennen. Het klikte zowat meteen. Hij werd al verliefd op de blonde cipier, maar zij was nog getrouwd.

V. kwam de gevangenis bovendien niet meteen als een doetje binnen. Hij vloog in 2011 achter de tralies voor een gruwelijke roofmoord. Hij was toen amper 19 jaar oud en had het volgens zijn vrienden niet meteen op homo’s begrepen. Bovendien zat hij krap bij kas. En daarom bedacht hij het plan om een homoseksuele persoon te beroven.

Open kaakbreuk en zeven gebroken ribben

In een gaybar in Oostende leerde hij Dirk Capelle (54) kennen. Die woonde in het landelijke Roksem, enkele kilometers verderop, en had zijn geaardheid zijn hele leven voor zijn vrouw en omgeving verborgen gehouden. De jonge V. lokte hem mee naar het Maria Hendrikapark, in de volksmond ‘t Bosje genoemd. Het slachtoffer maakte avances en daarop begon V. te schoppen en te slaan.

De man liep een open kaakbreuk en zeven gebroken ribben op. En hij kwam uiteindelijk door verstikking om het leven. En dat voor een buit van amper 70 euro. In 2014 kreeg V. van de volksjury een gevangenisstraf van 20 jaar opgelegd.

Quote Het is wel opvallend dat we zoiets meestal bij vrouwelij­ke cipiers merken. Het gebeurt eigenlijk zelden dat een mannelijke cipier op een vrouwelij­ke gedetineer­de valt. Hoe dat komt? Daar heb ik echt geen antwoord op Anonieme cipier

Na elf jaar komt hij nu voorwaardelijk vrij. Eén van die voorwaarden is een vaste verblijfplaats en die vond hij dus opvallend genoeg bij één van zijn voormalige cipiers. Een justitieassistente analyseerde zijn situatie buiten de gevangenismuren en oordeelde dat die standvastig genoeg was. Wij vroegen het stel zelf om een reactie, maar die kwam er niet. “Uit respect voor de nabestaanden”, klonk het.

Volledig scherm De gevangenis van Brugge, waar de twee elkaar leerden kennen. © Benny Proot

Hoe en wanneer de relatie tussen de twee precies startte is niet duidelijk. Feit is wel dat Shawn V. enkele jaren geleden vanuit de gevangenis van Brugge naar die van Ruiselede verhuisde. Die wordt in de volksmond de “gevangenisboerderij” genoemd en is een open gevangenisinstelling. Met een minder strikt regime, en dus aangenamer voor de gedetineerden.

Naar Ruiselede

Maar of V. het daar zo aangenaam vond, valt te betwijfelen. Want door zijn transfer werd hij wel fysiek gescheiden van zijn favoriete cipier. Al duurde dat niet lang. Want - toeval of niet? - enkele maanden later kwam ook zij naar Ruiselede. Ook om er als cipier te komen werken. Ze had toen haar scheiding al aangevraagd en dus stond enkel haar job hun relatie nog in de weg. Want een gedetineerde en een cipier, die mogen uiteraard niets hebben. En dus hielden ze die aanvankelijk geheim.

Hoe die uiteindelijk toch aan het licht kwam is niet duidelijk. Maar feit is wel dat ook de gevangenisdirectie zo’n twee jaar geleden te weten kwam dat de twee een meer dan professionele relatie hadden. De cipier ging op zoek naar ander werk en kon de eer uiteindelijk aan zichzelf houden. Maar het contact met Shawn V. bleef en ook de verliefdheid verdween niet.

Quote Door zijn transfer naar Ruiselede werd hij wel fysiek gescheiden van zijn favoriete cipier. Al duurde dat niet lang. Want - toeval of niet? - enkele maanden later kwam ook zij naar Ruiselede. Ook om er als cipier te komen werken. Ze had toen haar scheiding al aange­vraagd en dus stond enkel haar job hun relatie nog in de weg

Ze was dan wel veranderd van job, de cipier bleef V. bezoeken en contacteren. Op 24 augustus kwam er uiteindelijk goed nieuws voor het koppel. Want toen keurde de de strafuitvoeringsrechtbank V.’s aanvraag om voorlopig in vrijheid gesteld te worden goed. Momenteel zit Shawn V. wel nog in de gevangenis in Beveren. Er moet nog een formaliteit met zijn werkgever geregeld worden vooraleer hij daar definitief de poort door kan wandelen. Van zodra dat in orde is, kan hij richting Brugge. Naar het appartement waar zijn vriendin momenteel al woont.

Het verhaal doet buiten de gevangenismuren misschien de wenkbrauwen fronsen. Maar erbinnen kijkt men daar niet zo hard van op. “We horen zo’n dingen elk jaar wel eens”, vertelt een cipier, die liever anoniem blijft. “Het is een plek waar mensen bij elkaar zijn. En dan is het bijna logisch dat er nu en dan eens sprake is van gevoelens. Al zijn die strikt genomen dan wel verboden. Het is wel opvallend dat we zoiets meestal bij vrouwelijke cipiers merken. Het gebeurt eigenlijk zelden dat een mannelijke cipier op een vrouwelijke gedetineerde valt. Hoe dat komt? Daar heb ik echt geen antwoord op.”

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.