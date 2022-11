Roltrappen aan station van Brugge zijn weer buiten werking: “Iemand moet noodknop hebben ingedrukt”

De roltrappen-saga op het stationsplein in Brugge duurt al ruim twee jaar. Ze waren door de eigenaars VME Globaar Hart van Brugge (de vereniging van eigenaars van winkelpanden grenzend aan het stationsplein, red.) buiten werking gesteld, maar de herstelling liet lang op zich wachten. Het stadsbestuur zag zich uiteindelijk toch genoodzaakt om in te grijpen, zeker omdat de roltrappen toegang geven tot het niveau +1 van de parking én de hoofdingang vormen van het Huis van de Bruggeling. Voor mensen die minder goed te been zijn, is het dus een belangrijke toegang.

“Niet stuk”

Maar hoewel de trappen in augustus nog hersteld leken, weigeren ze momenteel weer alle dienst. “Er moet iemand de noodknop hebben ingedrukt. Dan worden ze buiten werking gesteld", zucht schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus), die stilaan grijze haren krijgt van de trappen. “Ze zijn niet stuk. Het systeem moet gewoon opnieuw heropgestart worden. Maar dit is heel vervelend.” Het beheer van de roltrappen is in handen van Interparking. Zij zullen de trappen dus weer in werking moeten stellen.