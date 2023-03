Roland Moerkerke (77) reageert emotioneel bij succes van Brugs carnaval: “Dit is het resultaat van het keiharde werk van mijn bestuur”

Hij is al 54 jaar carnavalist en sinds 1990 is hij de voorzitter van de Brugse Karnavalraad (BKR). Voor de start van de carnavalsstoet aanschouwde hij trots de wagens en groepen die verzamelden op ‘t Zand. Met tranen van blijdschap in de ogen vertrouwde Roland Moerkerke (77) ons zaterdag toe dat hij zielsgelukkig was om te zien dat het Brugs carnaval aan een heropleving toe is.

Roland geeft toe dat Brugge geen echte carnavalsstad is, maar het raakte hem diep toen hij jaren geleden zag dat de interesse voor het carnavalsgebeuren in de Breydelstad achteruitging en de opkomst voor de stoet tegenviel. “Ik ben mijn bestuur enorm dankbaar. Als we vandaag een recordaantal wagens hebben, dan is dat het resultaat van het harde werk van onder meer Francis Degroote en zijn broer.” Roland mijmert over de ver vervlogen tijden van wijlen Eduard Trips, die in 1960 de Totetrekkersgarde als eerste Brugse carnavalsgroep oprichtte. “Er waren toen ook grote budgetten beschikbaar want de Nationale Bank sprong financieel bij. Nu krijgen we een subsidie van het stadsbestuur en halen we inkomsten uit de bals die we organiseren. De verenigingen die vandaag met een wagen komen, ontvangen 200 euro. Dat is misschien juist genoeg om hun brandstof te betalen, maar toch komen ze, uit liefde voor het carnaval in Brugge.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Roland Moerkerke in een open wagen tijdens de stoet. © Benny Proot

Opwaardering van Brugs carnaval

Roland onderging in 2022 een hartoperatie en de mooie opkomst dit jaar heeft dus nog een extra dimensie voor hem. “Ik ben heel gelukkig dat ik er nog bij ben. Toen ik voorzitter werd, heb ik beslist om de stoet 14 dagen na Heist en Blankenberge te houden en Zeebrugge de week voordien te programmeren. Als we zo kunnen voortdoen, zie ik het carnaval in Brugge nog groeien in de toekomst.” Mirjam Van der Mast (49), die voor het tweede jaar op rij verkozen werd tot Prinses Carnaval in Heist, is afgezakt naar Brugge. “Ik denk dat ze ook in Brugge blij zijn dat ze weer kunnen vieren na die 2 zware coronajaren. En voor de verenigingen is het interessant dat ze 200 euro startgeld krijgen. Die centjes zijn zeker welkom om ook volgend jaar een mooie wagen te kunnen bouwen.” Prins Carnaval Groot-Brugge 2023 Christophe Deceuninck (50) vult haar aan: “Ook voor ons ontbijt hebben we een recordaantal inschrijvingen. Ik zou wel graag hebben dat carnaval in Brugge en zijn deelgemeenten meer gewaardeerd wordt in de toekomst. Het is niet enkel folklore. Zowel de inwoners als toeristen kunnen ervan genieten.”

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Prinses Carnaval Heist 2023 Mirjam Van der Mast en Prins Carnaval Groot-Brugge 2023 Christophe Deceuninck. © Benny Proot

Volledig scherm Prins Carnaval Groot-Brugge 2023 Toftje en schepen voor cultuur Nico Blontrock gaven het startsein voor de stoet. © Benny Proot

Angelica Malengier (43) neemt deel aan de stoet met haar carnnavalsgroepering De Lekkerbekken uit Zwankendamme die ‘Belle en het Beest’ als thema koos. “Dit jaar stappen we ook mee in Heist, Zeebrugge, Torhout en Lissewege. Ik vind het goed dat carnaval hier weer een boost krijgt.” Danny Boonefaes (54) is al 25 jaar actief binnen de Orde van de Pret uit Lissewege. “Samen met een team van 5 mensen bouw ik jaarlijks een nieuwe kar. We zijn daar toch 8 maanden mee bezig geweest. Het thema dit jaar is ‘Jailhouse Rock’. We nemen deel aan 7 stoeten in 4 weken tijd. We merken de laatste 5 jaar dat het Brugs carnaval in de lift zit.” Danny Van Maele (41) is afkomstig uit Knokke-Heist maar hij ondertussen 17 jaar in Aardenburg. Als voorzitter van De Klakkers, die al 12 jaar bestaan, neemt hij dit jaar voor het eerst deel in Brugge. “We zijn met 48 leden gekomen en ons thema is ‘Moulin Rouge’. Er staan 9 verschillende stoeten op onze agenda.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Lekkerbekken kozen voor het thema 'Belle en het Beest'. © Benny Proot

Volledig scherm Dany Boonefaes helpt mee bouwen aan de wagen van de Orde van de Pret. © Benny Proot

Volledig scherm Danny Van Maele kwam met De Klakkers vanuit Aardenburg naar Brugge. © Benny Proot

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.