Rokende koffiemachine activeert brandalarm in appartement

Zeebrugge Stad vindt nieuwe uitbater voor minigolf en tennis Stella Maris: “Een enorme troef voor Zeebrugge”

De verloederde tennis- en minigolfsite in de schaduw van de Stella Mariskerk heropent volgende maand al onder een nieuwe uitbater. Els De Neve neemt de fakkel over, nadat Boudewijn Seapark er jarenlang de uitbating had gedaan. “We zijn enorm blij dat er een oplossing is gevonden”, klinkt het bij de stad.

12 mei