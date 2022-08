Roemeense vrachtwagenchauffeur blijft in de cel voor mensensmokkel via Zeebrugge

Op meerdere tijdstippen in 2019 werden in het Verenigd Koninkrijk transmigranten aangetroffen in containers die verscheept waren in Zeebrugge. Het ging om groepen tot twaalf mensen, waaronder ook gezinnen met kinderen. De containers werden op Belgisch grondgebied telkens door hetzelfde bedrijf verplaatst. Het zogenaamde shuntbedrijf had meerdere Roemeense truckers in dienst. Speurders hadden aanvankelijk te weinig belastende elementen voorhanden om verdachten te arresteren.