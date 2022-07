Robert Plant zegt op laatste nippertje af op openingsdag Cactusfestival: “We waren speciaal voor hem gekomen”

De zonnige en best drukke start van het Cactusfestival werd vrijdagavond omstreeks 22 uur overschaduwd door het laattijdige afzeggen van Robert Plant & Alison Krauss. Die laatste werd in de loop van vrijdag ziek en Robert Plant had geen zin om het zonder zijn zangpartner te doen. Krauss zorgt in de Verenigde Staten al sinds de jaren tachtig voor een heropleving van de bluegrass, en heeft maar liefst 27 Grammy Awards op haar schoorsteen staan. Plant is dan weer de legendarische zanger van Led Zeppelin. “Hij had op z'n minst toch wat nummers van die band kunnen spelen”, vond één van de toeschouwers vrijdag. “We zijn vandaag speciaal voor dit optreden gekomen.”