Reünie van legendarisch Brugs café: "We leerden elkaar kennen in De Vuurmolen en 25 jaar later zijn we nog steeds gelukkig samen”

“Ik ben heel tevreden dat ik mijn klanten van vroeger, die ondertussen wat ouder geworden zijn, opnieuw kan ontmoeten en we gaan er een memorabele avond van maken”, opent een emotionele Lantsoght. Op de vraag of er een kans is dat een café als De Vuurmolen in de toekomst nog opnieuw opduikt in de Breydelstad, antwoordt hij resoluut: “Dat is ondenkbaar, want het is niet meer mogelijk om open te blijven tot 8 uur ‘s morgens zoals wij wel deden. Door de pandemie proberen de mensen ook iets vroeger weg te gaan. Vroeger bleven ze trouw aan een vast café waar ze afspraken met elkaar maar door de smartphone en de sociale media is dat nu niet meer het geval. Daarnaast hebben we nu ook te kampen met het personeelstekort in de horeca.”