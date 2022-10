RESTOTIP. Matin Midi in Brugge: “Hier krijg je nog een échte menukaart, die bijzonder uitgebreid is”

Brugge/Kust Koop goedkope baby- en kinderspul­len op deze 10 tweede­hands­beur­zen in Brugge en aan de kust

Nood aan goedkope kleding en speelgoed of andere spullen voor je baby of kleuter? Dan zijn tweedehandsbeurzen the place to be. Je kan er kinderkleding, -speelgoed, -boeken, -spullen en zwangerschapskleding kopen. Ook vind je er kinderfietsen en meubilair voor kinderkamers. Wij lijsten voor jou tien beurzen op in Brugge en aan de kust.

5 oktober