RESTOTIP. In The Mood in Brugge: “Exclusieve setting, waar je zelfs kan overnachten”

Brugge Brugge heeft eigen erkende spikeball-vereniging

De voorbije zomers kon men langs de Brugse vesten, in bos of aan de zee af en toe verschillende groepjes zien lopen en springen rond een kleine trampoline. Deze dynamische balsport genaamd roundnet is een echte hype. Ook in Brugge is er nu een erkende spikeball-vereniging met vzw Roundnet Brugge.

10:38