RESTOTIP. De Stoepa in Brugge: “Een streepje zonneschijn? Dan zit het windstille terras hier helemaal vol”

Brugge Havenbe­stuur van Zeebrugge reikt hand uit naar omwonenden met nieuwe campagne

Het havenbestuur van Zeebrugge wil met de nieuwe campagne ‘zij aan zij’ in dialoog treden met de buurtbewoners van de haven. Het doel is de omwonenden actief betrekken bij de activiteiten van de haven. “Een actieve communicatiecampagne naar de Zeebrugse omgeving is van groot belang en zal zeker nieuwe interessante inzichten bieden om ieders welzijn te garanderen, respecteren en hopelijk zelfs verbeteren”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

31 maart