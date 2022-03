Restauratie voor 't Hof van Maldeghem en Kloosterkerk van Rode Nonnen

Brugge IN BEELD. Legenda­risch Brugs danscafé B-IN wordt ‘Lio’s’: restaurant, terras én feestzaal in één. “Zonovergo­ten zitplaat­sen aan het water zijn hier dé troef”

Eén van de meest iconische plaatsen in het oud-hospitaal Sint-Jan in Brugge heropent binnenkort als restaurant, feestzaal én zonneterras. Het voormalige danscafé B-IN is immers overgenomen door Jan Vancanneyt en Pieter Buysse, niet onbekend in Brugse horecamiddens. De twee heropenen eind april onder de naam Lio’s. Dé troef is zonder twijfel het terras aan het water. De toekomstbeelden zien er alvast veelbelovend uit.

23 maart