Restaurantuitbater negeert beroepsverbod en blijft toch aan het werk: 6 maanden cel voor zwartwerk en schijnzelfstandigen

De restaurantuitbater kwam op 20 juni 2015 opnieuw in het vizier van het gerecht tijdens een gecoördineerde controleactie in verschillende Brugse horecazaken. In z’n zaak Burger & Burger troffen inspecteurs onder meer twee dames aan die zogezegd als zelfstandigen werkten. De vennootschap achter het restaurant bleek in totaal vier zaakvoerders te hebben. Abdel W. (49) zat daar niet tussen, maar werd door verschillende werknemers wel aangewezen als hun baas.

Agressief

Bij daaropvolgende controles in de verschillende restaurants van de man werd vastgesteld dat meerdere werknemers ook in het zwart waren tewerkgesteld. In totaal ging het om 16 personeelsleden. Op 16 maart 2018 vielen controleurs opnieuw binnen in Burger & Burger. Ze troffen Abdel W. aan in de keuken van het restaurant. De politie stelde vast dat de Egyptenaar zo een beroepsverbod schond dat hem op 30 september 2014 was opgelegd in het Gentse hof van beroep.