Restaurant Trattoria Trium houdt workshops Italiaans koken

Brugge Motorrij­der (57) in levensge­vaar na ongeval in Zeelaan: "Omstandig­he­den nog onduide­lijk”

In de Zeelaan in Dudzele is maandagavond een 57-jarige motorrijder uit Brugge levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Ook een wagen raakte beschadigd, maar welke rol die speelde bij de feiten is nog niet duidelijk. “Een parketdeskundige moet dat onderzoeken”, zegt woordvoerster Lien Depoorter van de lokale politie Brugge.

2 augustus