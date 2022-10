Reserveer een tafeltje in iconisch restaurant De Karmeliet, dat weer zes weken geopend wordt door studenten

Nadat vorig jaar de eerstejaarsstudenten Culinary Arts in het kader van hun project ‘Run the restaurant’ al zeer succesvol een week het voormalig driesterrenrestaurant De Karmeliet openhielden, gooien ze deze keer als tweedejaars de deuren gedurende zes weken wagenwijd open. Het project kadert in hun bacheloropleiding ‘Hotelmanagement – keuzetraject Culinary Arts’ aan Hogeschool VIVES. Hiervoor werkt VIVES in het Flanders Culinary Arts Centre (FCAC) samen met Hotelschool Ter Duinen en met De Karmeliet als vaste thuisbasis voor alle praktijkvakken. Sterrenchef Geert Van Hecke is de peter van het project. Voor het zesgangenmenu betaal je 99 euro per persoon.