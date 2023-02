Reservaties voor strandcabines in Zeebrugge voortaan via In&Uit

Knokke-Heist/Zeebrugge Trucker die Frank (56) doodreed kent zijn straf en heeft gesprek met broer slachtof­fer: “Ook voor die man is het zwaar om dragen”

Drie maanden celstraf met uitstel, een geldboete van 2.000 euro en drie maanden rijverbod: die straf krijgt de Nederlandse trucker die in maart vorig jaar het ongeval veroorzaakte waarbij Frank Vlietinck (56) om het leven kwam. De visser uit Knokke-Heist werd in Zeebrugge gegrepen op zijn fiets en overleed ter plaatse. Voor de zus van het slachtoffer een te milde straf. Want ze koesterde samen met haar broer een grote droom, zo bleek. Broer Antoine sprak na de zitting met de trucker en is vooral blij dat de zaak is afgerond. “Een zwaardere straf brengt Frank niet terug."

