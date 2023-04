REPORTAGE. Wielertoeristen uit alle windstreken rijden hun Ronde: “We doen het voor de aanmoedigingen langs het parcours. En voor jullie heerlijke bier na afloop”

“Plots lag hier een portefeuil­le met 100.000 frank, maar een bedankje kregen we niet”: Brugse toiletdame Erna gaat op haar 84ste ‘met pensioen’

“Ach, het is genoeg geweest zeker.” Ze zegt het met een kwinkslag, want op de dag van haar 84ste verjaardag houdt Erna Maene (84) er definitief mee op. Ze was 31 jaar lang de toiletdame van 't Brugs Vrije op de Burg in Brugge. “De Fransen en de Duitsers zijn het meest onbeschoft. Er kan geen ‘goeiedag’ vanaf.” Maar van Koningin Mathilde kreeg ze wel een ‘royale’ fooi.