REPORTAGE. Supporters komen samen om Miguel Van Damme (28) op gepaste wijze te herdenken: “Moeilijkste periode uit geschiedenis van onze Vereniging”

Brugge Nakende ‘één richting’ in Vijvers­dreef­wijk beroert tot in het stadhuis: “Dit plan veroor­zaakt extra verkeer in andere delen van Sint-Kruis”

Het aangekondigde eenrichtingsverkeer in de Vijversdreefwijk in Sint-Kruis is een doorn in het oog van buurtbewoners en de actiegroep Brugse Mobiliteit Anders. Die startte een petitie tegen het plan van de stad. De buurt hield maandag een actie voor de gemeenteraad. “De commentaren bij de handtekeningen liegen er niet om: het is niet gewenst.”

28 maart