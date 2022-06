REPORTAGE. Shoppen tijdens Brugse braderie: “Waaier aan verschillende handelszaken is hier een troef”

Zeebrugge Wat een eerste dag voor Live Is Live, met dank aan de zon en zalige muziek: “Zeebrugge herleeft dankzij strandfes­ti­vals”

Live Is Live, de nieuwkomer op de festivalkalender in Zeebrugge, is met een knal van start gegaan op een zonovergoten strand. 12.000 bezoekers – van wie sommigen door de hitte even verzorging nodig hadden – genieten van optredens van onder meer dEUS. Vanavond komen ook nog Wilco en The National eraan. Voor de kustgemeente is dit het eerste in een reeks van drie zomerfestivals. “Ons brede strand is een enorme troef.”

18 juni