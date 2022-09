REPORTAGE. Is Brugge binnenkort écht het Venetië van het Noorden en legt het beperkingen op aan toeristen die de stad maar kort bezoeken? “Elke toerist is welkom, maar...”

BruggeDat de Brugse schepen van Toerisme Mieke Hoste (Vooruit) wil dat de ‘overlast' van cruise- en excursietoeristen ingeperkt wordt, is woensdag duchtig becommentarieerd bij de toeristische hotspots in Brugge. Hoste wil maatregelen zoals in Venetië, waarbij extra belastingen of beperkingen op het aantal arriverende bussen geen taboe zijn. Zaakvoerders van drie belangrijke bezienswaardigheden laten er hun licht over schijnen.