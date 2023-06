REPORTAGE. Dromen en likkebaarden bij honderden peperdure sportwagens in Brugge: “Hiervoor neem ik met plezier overuren op”

Maak kennis met Blaton Expertises op de Markt in Aalter: “Attest nodig? Wij ontzorgen van A tot Z”

Het pand aan Markt 1 in Aalter is de nieuwe stek van Blaton Expertises. Bruggelingen Filip Blaton (45) en zijn echtgenote Stephanie De Smedt (36) verhuizen hun Oost-Vlaams kantoor van Waarschoot (Lievegem) naar Aalter. In de volksmond zijn zij ‘den schatter’ of ‘den expert’. Maar wat doet een expertisebureau eigenlijk precies? Wij gingen het vragen.